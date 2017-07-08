Batshuayi Transferinde Sıcak Gelişme!

Maviler'de yedek oyuncu konumunda olan Batshuayi'nin, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Kanarya, kiralık olarak Belçikalı yıldızı almayı düşünürken, Chelsea ile ilk temasın sağlandığı bildirildi.



Birinci forvet konumundaki Diego Costa'nın, hocası Conte tarafından istenmemesi sebebiyle İngiliz ekibinin, alacağı forvetlere göre bir yol haritası çizeceği ve buna göre Batshuayi'yi bırakacağı öğrenildi.



(Fanatik)