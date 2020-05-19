Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor

BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor.

Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
19.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:26

BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor. 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aileyi bir çatı altında toplayacaklarını belirten çiftçi Ramazan Tufan, "Artık seracılığın merkezinde salatalık ve domatesin yanı sıra patlıcan, biber ve örtü altında çileğe yönelmek istiyoruz" dedi.

Batman'ın 6 bin nüfuslu Balpınar beldesinde yaşayan ve 22 yıldır seracılıkla geçimini sağlayan 400 aile, dernek çatısı altında birleşme kararı aldı. Beldelerini, Güneydoğu'nun sera merkezi haline getirmeyi hedefleyen üreticiler, sebzenin yanı sıra meyve yetiştiriciliği de yapacak. Serada çalışacak işçi bulmakta güçlük çektiklerini anlatan üreticilerden Ramazan Tufan, dernekleşmeyle örnek tarım üreticileri olacaklarını söyledi. 'SERADA ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ'Ürünlerini pazarlamak amacıyla dernekleşmeye ihtiyaç duydukları için böylesi bir girişimde bulunduklarını anlatan Tufan, "Güneydoğu'nun sera merkezine dönüştürdüğümüz Balpınar'da şu anda 400'ü aşkın aile geçimini seradan sağlıyor. Sadece salatalık ve domates üretiyoruz. Ancak bu iki ürünü yeterli görmüyoruz. Sadece bir üründe yılda 900 tona yakın üretim yapıyoruz. Neden bu üretimi diğer ürünlerde yapmayalım. Ancak seralarda çalışmak için işçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.'FARKLI ÜRÜNLERE YÖNELECEĞİZ'Tufan, dernekleşmeyle üreticilerin serada farklı ürünler de yetiştirme imkanın oluşacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Balpınar ve çevresinde ağırlıklı olarak salatalık ve domates ekiliyor. Oysa patlıcan, biber ve örtü altı yani sera içinde de çilek üretimi gibi farklı ürünlere de yönelmek istiyoruz. Bu çalışmaları da dernek adı altında yapmak istiyoruz. Yılda yaklaşık 2 milyon TL seradan gelir elde eden beldemiz ve çevresindeki köylerde artık seracılığı daha yaygın hale getirebilmenin çabası içindeyiz. Bize destek olan başta Valimiz Hulusi Şahin ile Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer'e teşekkür ediyoruz. Seralar bir yerde istihdamın da yolu olacaktır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Emrah Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Hasan Şaş Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:26:22. #1.15#
title