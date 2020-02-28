Batmanlı şehit Cuma Bağatur, son yolculuğuna uğurlandı

28.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:53

BATMAN (İHA) – İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur için Sason Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada Üsteğmen Fatih Karalük tarafından şehit Bağatur'un özgeçmişi okundu. Yatsı namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dua edildi, helallik istendi. Daha sonra İl Müftüsü Turgut Erhan cenaze namazını kıldırdı.



Tören alanında vatandaşlar tarafından 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Düzenlenen törenin ardından şehit Cuma Bağatur, Erdemli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - BATMAN

Kaynak: İHA