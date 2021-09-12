BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ - Haberler
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BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'da Çocuk ve Gençler Soysal Koruma Programı (ÇOGEP) kapsamında Osmaniye, Kayseri ve Niğde'den gelen 45 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kenti gezdi.

BATMAN'da Çocuk ve Gençler Soysal Koruma Programı (ÇOGEP) kapsamında Osmaniye, Kayseri ve Niğde'den gelen 45 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kenti gezdi.

Öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Osmaniye, Kayseri ve Niğde'den gelen 45 öğrenci kenti gezdi. Öğrenciler, daha sonra TPAO Atatürk İlkokulu'nda Batmanlı öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda ayrıca Narkotik köpeği Maya'nın gösterisi de heyecanla izlendi.

Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri, Niğde ve Osmaniye'den gelen gençlerimiz ilk defa bir Güneydoğu gezisi yaptılar. Batmanlı gençlerimize de Çanakkale, Ankara ve İstanbul'a gezi turları düzenleniyor. Biz biraz farklı baktık olaya. Şimdi televizyonlardan gördükleriniz, kulaktan kulağa duyduklarınızın hepsinin kısmen de olsa böyle olmadığını göreceksiniz. Buranın güzelliğini göstermek için sizleri buraya davet ettik. Batman'ı değişik etkinlikler çerçevesinde sizlere tanıtmaya çalışacağız. Sonra memleketinize döndüğünüz de bazı arkadaşların Batman'la ilgili söyleyeceği olumsuz sözlerine karşılık sizler doğrusunu anlatacaksınız" dedi.

Etkinliğin ardından öğrenciler, Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ

BATMANLI ÖĞRENCİLERDEN GÖNÜL KÖPRÜSÜ
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