Batmanlı öğrenciler "Medya Okuryazarlığı" projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor
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Batmanlı öğrenciler "Medya Okuryazarlığı" projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor

Batmanlı öğrenciler 'Medya Okuryazarlığı' projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından hazırlanan "Medya Okuryazarlığı" projesiyle öğrenciler, İtalyan akranlarıyla çevrim içi platformda buluşuyor.

Batman Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından hazırlanan "Medya Okuryazarlığı" projesiyle öğrenciler, İtalyan akranlarıyla çevrim içi platformda buluşuyor.

Çevrim içi platform eTwinning'de devam eden, Türkiye'den 3 ve İtalya'dan 1 okulun dahil olduğu projeyle öğrenciler, medya okuryazarlığı üzerine sunumlar yapıyor.

Batman BİLSEM'de ingilizce öğretmeni Murat Çelik, eTwining'in, Avrupa ile Türkiye'deki okulların kaynaşmasını ve birlikte proje yürütmesini sağlayan bir platform olduğunu söyledi.

Türkiye Ulusal Destek ve İtalya Destek servislerinin katkılarıyla projenin sürdüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde öğrencilerimizin evde kalmalarından dolayı onlara uygun bir platform olan Twinspace'i kullanıma açarak medya okuryazarlığı alanında, İngilizceyi de kullanabilmelerini sağlayan bir proje yürüttük. Projede 36 öğrenci yer alıyor. Batman Gültepe Ortaokulu ve Manisa Bilim Sanat Merkezi ile bir de İtalyan ortağımız bulunuyor. İtalya'dan da 8 öğrenci projede yer alıyor. Etkinliklerimiz karşılıklı ülke takımları arasında gerçekleşiyor."

Proje kapsamında çevrim içi seminer ve çalıştaylar düzenlendiğini anlatan Çelik, öğrencilerin belirlenen konularda araştırmalar yaparak çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çelik, "Öğrencilerin bilgi alışverişlerini sağladık. Öğrencilerimiz tüm bu konferanslarda kendilerini İngilizce ifade etmeye çalıştı. Salgın sürecinde evde de bir şeyler öğrenilebileceğini projeyle ortaya koyduk." dedi.

Ortaokul öğrencisi Hivru Sena Karadeniz de proje kapsamında araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Yabancı kültürleri öğrendik. Proje sayesinde İngilizcemizi geliştirdik. Medya okuryazarlığı konusunda da bilinçlenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Batmanlı öğrenciler 'Medya Okuryazarlığı' projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor
Batmanlı öğrenciler 'Medya Okuryazarlığı' projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor
Batmanlı öğrenciler 'Medya Okuryazarlığı' projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor
Batmanlı öğrenciler 'Medya Okuryazarlığı' projesi kapsamında İtalyan akranlarıyla çevrim içi bir araya geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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