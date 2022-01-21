Batmanlı öğrenci uluslararası matematik yarışmasının Türkiye elemesinde birinci oldu - Haberler
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Batmanlı öğrenci uluslararası matematik yarışmasının Türkiye elemesinde birinci oldu

Batmanlı öğrenci uluslararası matematik yarışmasının Türkiye elemesinde birinci oldu
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 7. sınıf öğrencisi Halit Taş, Kangourou Sans Frontières Derneği (AKSF) tarafından düzenlenen uluslararası matematik yarışmasının Türkiye elemelerinde birinci oldu.

BATMAN (AA) - Batman'da 7. sınıf öğrencisi Halit Taş, Kangourou Sans Frontières Derneği (AKSF) tarafından düzenlenen uluslararası matematik yarışmasının Türkiye elemelerinde birinci oldu.

Dernek tarafından 80'den fazla ülkede uygulanan matematik yarışmasının Türkiye elemeleri 23 Ekim 2021'de yapıldı.

Online ve yüz yüze yapılan sınavda Batman'da 7. sınıfta okuyan Halit Taş, Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Taş'a hem başarı belgesi hem de hediye verdi.

Taş, gazetecilere, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Matematiğin en sevdiği ders olduğunu belirten Taş, ailesinin desteğiyle yarışmaya katıldığını ifade etti.

Taş, "Başarıyı sağlamamda ailem, okulum, öğretmenlerim etkili oldu." dedi.

Gelecekte yazılım mühendisi olmak istediğini anlatan Taş, zoru başarmanın yolunun çalışmak olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Müdürü Kurtaran da yarışmada birinci olan Halit Taş'ı tebrik etti.

Halit Taş'ın Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olduğunu dile getiren Kurtaran, hem kendisini hem de öğretmenlerini ve ailesini kutladığını belirtti.

Kurtaran, "Bu uluslararası çok prestijli bir yarışma. Halit de buradan çok güzel bir başarı elde etti. Bundan sonraki süreçte de güzel sonuçlar elde edeceğinden eminim." diye konuştu.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, matematik, Türkiye, Batman, Güncel, Haber

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