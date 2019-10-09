Batmanlı muhtarlar Didim'de ağırlandı

09.10.2019 09:47

Doğu-Batı kardeşliği pekiştirmek ve gönül köprüsü kurmak için Didim'de yaşayan ve Batman Sason'da 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan İrfan Arslan'ın Didim'deki temasları ve Başkan Atabay'ın daveti üzerine, Batmanlı bir grup muhtar Didim'de, Didim Belediyesi tarafından ağırlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Batman'daki programa katılan Başkan Atabay, gösterilen misafirperverliğe istinaden, Didim'de yaşayan Sason Belediyesi Eski Başkanı İrfan Arslan ile birlikte, Batman'dan bir grup muhtarı Didim'de ağırlamak için davette bulunmuştu.



Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Sason Belediye Eski Başkanı İrfan Arslan'ın daveti üzerine ülkemizin önemli turistik ilçelerinden birisi olan Didim'e gezi programı kapsamında gelen Batmanlı Muhtarlar, 8- 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen program ile Didim'de, Apollon Tapınağı, Milet, belediye tarafından açılan mübadele ve anı evini başta olmak üzere ilçemizin tarihi ve turistik bölgelerini ziyaret edecek. Programın ilk gününde Milet'i gezen muhtarlara Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar eşlik etti.



Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın daveti üzerine Didim'e geldiklerini belirten Batman Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Atay, "Muhtarlarımız ile birlikte 3 gazeteci olarak Didim'e geldik, Didim ismini televizyonlardan hep izliyorduk, şimdi tarihi ve turistik yerleri geziyoruz, Didim'i diğer tatil yerlerine göre daha otantik daha insanların dinlenebildiği yer olarak bulduk, burada olmaktan çok mutluyuz, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'a tekrar teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA