Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor
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Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Kültür Sanat

Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor Batman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazisi ve aynı zamanda Türkiye Petrolleri A.Ş'den emekli olan Selahattin Cihan yaptığı minyatür maketlerle göz dolduruyor.

Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

BATMAN - Batman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazisi ve aynı zamanda Türkiye Petrolleri A.Ş'den emekli olan Selahattin Cihan yaptığı minyatür maketlerle göz dolduruyor.

Türkiye petrollerinden emekli olduktan sonra çocukken hayalini kurduğu maket işine giren Selahattin Cihan yaptığı minyatür maketlerle tarihi yapılara yeniden hayat veriyor. Batman'da 120 metrekarelik dükkanında kısıtlı imkanlarla yaptığı maketler sanatseverlerin ilgisini çekmeye çalışan minyatür sanatçısı Cihan, bunun için kamu sektöründen destek beklediğini belirterek, "İlk ve orta okulumu Midyat'ta bitirdim. Liseyi Diyarbakır'da okudum. 1975'ten beri Batman'dayım. Türkiye petrolleri emeklisiyim, Kıbrıs gazisiyim. Emekli olduktan sonra boş duramadığımdan dolayı kişisel mizacım nedeniyle mutlaka bir şeyler yapmam gerektiğine inandım. Türkiye petrollerinde mesleğimiz olan telefon işini bir süre devam ettirdik. Bundan sonra o iş bitince, cep telefonları çıkınca o işi bıraktım. Küçüklükten beri yapabileceğim işler vardı. Hobisel olarak başladığım maket işine ölçekli olarak devam ediyorum. Kamu sektörünün bu konuda duyarlığını bekliyorum"ded.

-Tarihi eserleri yeniden canlandırıyorum

Yaptığım şeyler gördüğünüz gibi Zeynel Bey Kümbeti, Hasankeyf tarihi eserleri, minare, Malabadi Köprüsü, eski eserler, İmam Abdullah Türbesi gibi eserleri canlandırmaya çalışıyorum küçük ebatta. 1/1200, 1/500, 1/100 ve 1/50'ye kadar indirşmiş durumdayım. Kamu sektörü uygun görürse, destek verirlerse daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Gücüm de buna yeter. Şu anda yalnız maddi imkansızlıklar yüzünden daha büyük şeylere girişemiyorum. Batman'ımızda eksik olan bir şey var. Bahçe, parklarda, millet parkımız var, Atatürk parkımız var orada bir minyatür Batman olarak gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Türkiye'nin değişik yerlerinden en güzel eserler, İstanbul'u temsil eden Çamlıca Kulesi olsun, Ayasofya Camii olsun, Sultan Ahmet olsun, köprüler veya İzmir'den Saat Kulesi, Ankara'nın bir eseri diğer şehirlerden birer eser olmak üzere Batman'ımızın da Hasankeyf'imizin de eserlerini içerisine katacağımız bir bahçeyi düzenlemek istiyorum. Burada 120 metrekarelik bir dükkanda bu işleri yapmaya çalışıyorum. Görüntülerde gördüğünüz eserlerin hepsini kendi çabamla yaptım. Malzeme kısıtlığı oluyor. Batman'da istediğim malzemeyi bulamıyorum, yoksa daha güzel eserler olur" diye konuştu.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Cihan, "Sayın Valimiz çok iyi bir bürokrat olduğu için hemen ilgilendiler. Kültür Müdürlüğüne, müzeye falan söylediler. Neticede gelip alımlar falan oldu. İstedikleri eserleri yaptım ve çok memnun kaldılar. Bu arada İstanbul'da gittik. Fuarlara falan gittik. Batman Park'ta fuar açtım. 11 sirkülasyon oldu. Bu işi öğrenmek için mutlaka görmek lazım. Önce görmek, sanat gözü olması lazım kişinin. Heves etmesi lazım yoksa bu işler kolay değil tabii ki her işin bir zorluğu vardır mutlaka" şeklinde konuştu.

Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor
Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor
Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor
Batmanlı minyatür sanatçısı yaptığı maketlerle göz dolduruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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