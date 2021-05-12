Batmanlı kadınlar yöreye özgü tandır ekmeği üretimini şehre taşıdı
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Batmanlı kadınlar yöreye özgü tandır ekmeği üretimini şehre taşıdı

Batmanlı kadınlar yöreye özgü tandır ekmeği üretimini şehre taşıdı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Batman'da bir araya gelen kadınlar, daha çok kırsalda yaygın olan tandır ekmeği üretimini şehirde sürdürmek için kurdukları tandırevinde hazırladıkları ekmekleri tüketiciye ulaştırıyor.

Batman'da bir araya gelen kadınlar, daha çok kırsalda yaygın olan tandır ekmeği üretimini şehirde sürdürmek için kurdukları tandırevinde hazırladıkları ekmekleri tüketiciye ulaştırıyor.

Kentte yaşayan 4 kadın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı ailelerin geçim kaynağı olmayı sürdüren, sofraların vazgeçilmez lezzeti olan tandır ekmeği üretimi için 2 yıl önce Kültür Mahallesinde bahçeli bir alan kiraladı.

Kurdukları 3 tandırda gün boyu ortalama 90 ekmek üreterek, piyasaya sunan kadınlar bu lezzetin şehirde de sofralara ulaşmasını sağlıyor.

Geliri masrafları çıkardıktan sonra paylaşan kadınlar hem aile bütçelerine katkıda bulunmaktan hem de ürettikleri ekmekleri bu geleneksel lezzeti sunmaktan memnun.

"Yöresel ekmeğimizin yok olmamasına katkıda bulunmuş olduk"

Kadınlardan girişimci Gülhan Bağrıyanık, AA muhabirine, 3 arkadaşı ile yöresel ekmek üretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bağrıyanık, Batman'da şehir yaşamının yaygınlaşmasıyla yöresel tandırların sayısının da günden güne azaldığını ifade ederek, bunun önüne geçmek için tandır ekmeği üretmeye karar verdiklerini belirtti.

Batmanlılardan ve şehir dışından gelen talepleri karşılamak için hummalı çalıştıklarını anlatan Bağrıyanık, "Birkaç çeşit etmek üretiyoruz. Normal, yağlı ve sütlü, kepekli ekmek ve tam buğdayla yoğrulan tandır ekmeği. Bunu yerimizde pazarlıyoruz. Bizden sonra bayağı yaygınlaştı. Rol model teşkil ettik. Güzel oldu. Yöresel ekmeğimizin yok olmamasına katkıda bulunmuş olduk." dedi.

Bağrıyanık, en çok ramazanda çalışırken zorlandıklarını, ateşin karşısında ekmek pişirmenin kolay olmadığını dile getirerek, salgın nedeniyle uygulanan tedbirlerde siparişlerin daha da arttığını aktardı.

Bir tandırda 30 ekmek ürettiklerini anlatan Bağrıyanık, ekmek alanların günlük tüketimin yanı sıra derin dondurucularında da stok yaptığını kaydetti.

Bağrıyanık talebin arttığına işaret ederek, elde ettikleri geliri masrafları çıkardıktan sonra kendi aralarında paylaştıklarını, aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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