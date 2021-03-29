Batmanlı kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Batman'da el sanatları kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Batman'da el sanatları kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

19 Mayıs Mahallesindeki Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen kursa katılan 24 kadın el becerilerini geliştirerek, çeşitli ürünler tasarlıyor.

Merkez müdürü Şükran Altun AA muhabirine kadınlara yönelik açtıkları el sanatları kursunun ilgiyle sürdüğünü söyledi.

Kursa katılan kadınların su kabakları ve atık kağıt gibi çeşitli malzemelerden ürünler ürettiğini ifade eden Altun, kadın eliyle hazırlanan ürünleri farklı platformlarda satışa sunduklarını belirtti.

Altun elde edilen gelirin kadın kursiyerler arasında eşit bir şekilde paylaşıldığını dile getirerek, "Kadınlar hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de burada meslek sahibi oluyorlar." dedi.

Kursun kadınlar için sosyal bir ortam da oluşturduğuna işaret eden Altun, sosyalleşen kadınların öz güvenlerinin geliştiğini kaydetti.

Kursiyerlerden İpek Üner, ÇATOM kursunda el sanatları eğitimi aldığını, hazırladıkları ürünlerin satışından gelir elde ettiğini, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Nurhan Daldal ise kursa uzun süredir devam ettiğini, güzel eğitimler aldıklarını, su kabağından ürünler hazırladığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak