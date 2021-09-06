Batmanlı kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu atölyede işveren oldu
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Batmanlı kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu atölyede işveren oldu

Batmanlı kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu atölyede işveren oldu
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Ailesiyle göç ettiği İstanbul'da yıllarca işçi olarak çalışan Filiz Akkoyun, 2019'da döndüğü Batman'da devlet desteğiyle açtığı tekstil atölyesiyle işveren oldu.

Ailesiyle göç ettiği İstanbul'da yıllarca işçi olarak çalışan Filiz Akkoyun, 2019'da döndüğü Batman'da devlet desteğiyle açtığı tekstil atölyesiyle işveren oldu.

Devlet desteğiyle Organize Sanayi Bölgesinde tekstil atölyesi kuran Akkoyun, üretime 10 kişiyle başladı. Devletten aldığı teşviklerle işini büyüten Akkoyun, 73 kişiye istihdam sağladı.

Akkoyun, AA muhabirine, 13 yaşında geçim sıkıntısı nedeniyle ailesiyle İstanbul'a göç ettiklerini, 20 yıl gurbette yaşadıktan sonra memleketlerine yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi.

Batman Organize Sanayi Bölgesinde 2019'da tekstil atölyesi kurduklarını aktaran Akkoyun, 10 personel ile üretime başladıklarını, ilk dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadığını, zorluklara rağmen yılmadan çalıştığını belirtti.

Son 2 yılda işini büyüttüğünü ve 73 kişi istihdam ettiğini bildiren Akkoyun, devlet teşvikleri sayesinde bunları sağladığını kaydetti.

Akkoyun, "Devletin bize belli destekleri mevcut. Bizim için en önemlisi sigorta teşvikinin olması. Personellerimize çok cüzi miktarda aylık sigorta ücreti ödüyoruz. Bunun dışında KOSGEB ve İŞ-KUR desteklerinden faydalanıyoruz. Açıkçası bu destekler olmasa benim 3 yıldır ayakta kalabilme şansım çok zordu." dedi.

"Tekstil sektörü kadın işi"

Tekstil sektörünün zor bir alan olmasına rağmen kadın işi olduğunu dile getiren Akkoyun, kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiğini dile getirdi.

Akkoyun, kendisine ait bir marka oluşturmak ve yurt dışına ihracat yapmak istediğini kaydederek, "Tekstil sektörü kadın işi. Çünkü modadan en iyi anlayan kadındır. Bir ürünün duruşundan, kalitesinden kesinlikle en iyi anlayacak kişi kadındır. Zorlukları var ama bu sektörde daha çok kadının yer almasından yanayım." ifadelerini kullandı.

İşlerini kısa sürede büyüttüğünü aktaran Akkoyun, şöyle konuştu:

"Kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Çalıştığımız ürünlerle alakalı belli bir kalite standardı yakaladık. En büyük sıkıntımız burada kiracı olmamız. Kendi yerimizi kurarak ileride 500 kişiyi istihdam etmek istiyorum. Kendi ayakları üzerinde durmak, parasını kazanmak isteyen, belli hedefleri olan kadınların bu bölgede özellikle tekstil sektöründe yer almasını istiyorum. Devletin olanakları, kolaylıkları mevcut."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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