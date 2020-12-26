Batmanlı gençlerden sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ikramı
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Batmanlı gençlerden sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ikramı

26.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:29
Batmanlı gençlerden sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ikramı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezindeki gençler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ikramında bulunuldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezindeki gençler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polislere çay ikramında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Batman'da güvenlik güçleri, meydan ve işlek caddelerdeki uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, kent genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Gençlik Merkezindeki gençler de denetim noktalarını ziyaret ederek polislere çay ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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