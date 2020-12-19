Batmanlı gençler gençlik merkezleriyle bilgi ve becerilerini geliştiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman'da kurulan 4 Gençlik Merkezi sayesinde gençler bilgi ve becerilerini geliştirme imkanına kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman'da kurulan 4 Gençlik Merkezi sayesinde gençler bilgi ve becerilerini geliştirme imkanına kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Batman'da gençlerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sunmak amacıyla kurulan 4 Gençlik Merkezinden bir yılda 16 bin birey yararlandı.

Her geçen gün ilginin arttığı Gençlik Merkezleri adeta gençlerin ikinci evi haline geldi. Bu merkezlerde özellikle salgın sürecinde gençlerin motivasyonunu artıran aktiviteler yapılırken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle uyuluyor.

Gençlik Merkezleri, bünyesinde barındırdığı bilişim salonu, müzik odası, kütüphane, kafeterya, çalışma salonları, konferans ve toplantı odası gibi alanlarda kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle gençlere hizmet veriyor.

"Gençler bu ülkenin geleceğidir"

Batman Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu Gençlik Merkezlerinde gençlere yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kentte gençlik ofisi ve 4 Gençlik Merkezi ile gençlere hizmet verdiklerini aktaran Rüzgar, koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve kurs sayılarını azalttıklarını belirtti.

"Temel hedefimiz gençlerin boş zamanlarında kendilerini geliştirecek sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak. Onları herhangi bir branşta eğitecek faaliyetler sunmak istiyoruz." diyen Rüzgar, bütün kurs ve aktivelerin ücretsiz olduğunu bildirdi.

Gençlerin arzu ettiği zaman Gençlik Merkezlerinden istifade edebileceğini dile getiren Rüzgar, "Örneğin, buraya gelen öğrenciler belli bir süre sonra ya bağlamayı ya gitar çalmayı öğrenecek ya da resim kursunda kendini geliştirecek veya sportif faaliyetlerle kariyerlerine katkı sunacak edinimler kazanacaklar." diye konuştu.

Rüzgar, gençlerin ikinci evi haline gelen merkezlerde gençleri ağırlamak istediklerini söyledi.

Merkezlerin güvenli, gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri güzel mekanlar olduğunu belirten Rüzgar, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezleri çeşitli aktivitelerin olduğu, gelip sıkılmadan vakit geçirebilecekleri alanlardır. Bundan dolayı gönülleri rahat bir şekilde Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden faydalanabilirler. Gençler boş zamanlarını değerli aktivitelerle doldurmamaları halinde farklı yollara yönelebilir. Bu yüzden kapılarımız onlara hep açık. Gönül kapılarımız da açık. Diledikleri zaman ve saatte gelip etkinliklerimizden faydalanabilirler. Yeter ki bize başvursunlar ve talepte bulunsunlar. Bizim onlar için yapabileceğimiz çok şeyimiz var. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Bu ülkenin geleceğinin gençlerinin donanımlı, nitelikli olmasını temenni ediyoruz. Umuyoruz ki gençler merkezlerin faaliyetlerinden diledikleri gibi faydalanırlar."

"Burası ikinci evimiz gibi"

Üniversite öğrencisi Esra Sünger de salgın dolayısıyla okulların kapalı olduğunu ve vaktini Gençlik Merkezinde değerlendirdiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla sportif aktivitelere de katıldığını anlatan Sünger, "Burada masa tenisi, dart oynuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bu şekilde imkan sunuluyor bize. Burası ikinci evimiz gibi." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Halil Konak da Gençlik Merkezinde masa tenisi kursuna devam ettiğini, kültürel ve sosyal aktivitelerle kendini geliştirdiğini belirtti.

Gönüllü faaliyetlere de katıldığını ifade eden Konak, bu faaliyetlerin sosyal yönlerinin gelişimine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak