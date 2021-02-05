Batmanlı gençler düzenlenen turnuvada yarıştı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Gençlik Merkezinde yarı yıl tatili dolayısıyla 15 farklı alanda turnuva düzenlendi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Batman Gençlik Merkezinde yarı yıl tatili dolayısıyla 15 farklı alanda turnuva düzenlendi.

Batman'da 250 yarışmacının katıldığı turnuvalarda gençler hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Farklı yaş gruplarında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren gençlere hediye ve ödüller verildi.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, merkezin kültür, sanat ve spor alanlarında gençlerin boş zamanlarını değerlendirdiği önemli mekanlar olduğunu söyledi.

Merkezde 14 atölye, 5 akademi ve 12 kulüpte gençlere eğitimler vererek, etkinlikler düzenlediğini aktaran Baran, "Tatilim Merkezimde" sloganıyla yarı yıl tatili dolayısıyla 15 farklı kategoride turnuvalar düzenlediklerini bildirdi.

Satranç turnuvasına katılan gençlerden Muhammet Süleyman da boş zamanlarını merkezde değerlendirdiğini, düzenlenen aktivitelere katıldığını belirtti.

Yarı yıl tatili dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasına katıldığını aktaran Süleyman, tüm gençleri gençlik merkezlerine davet etti.

6. sınıf öğrencisi Şilan Yüce de, merkezde düzenlenen badminton turnuvasına katıldığını ve turnuvada hem yarıştıklarını hem de eğlendiklerini anlattı.

Fatma Ekin ise 7. sınıf öğrencisi olduğunu, arkadaşlarıyla badminton turnuvasına katıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak