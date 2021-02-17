Batmanlı gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor
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Batmanlı gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

17.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:00
Batmanlı gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde Batmanlı gençlere ata sporu okçuluk eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde Batmanlı gençlere ata sporu okçuluk eğitimi veriliyor.

Gençler, okçuluk kurslarına yoğun ilgi gösterirken uzman eğitmenler eşliğinde geleneksel okçuluk sanatını öğreniyor.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, gençlerin tarih ve kültürlerini öğrenebilmeleri amacıyla geleneksel okçuluk kursu açtıklarını söyledi.

Okçuluk eğitiminin geçmişte okçular tekkelerinde verildiğini anımsatan Baran, günümüzde ise modern bir şekilde gençlik merkezlerinde okçuluk eğitiminin verildiğini belirtti.

Haftanın 3 günü verilen eğitimlere ilginin yoğun olduğunu aktaran Baran, yeni tip koronavirüs dolayısıyla kısıtlı sayıda kursiyer kabul edebildiklerini, ancak salgının hafiflemesiyle daha fazla gence ata sporu okçuluğu öğreteceklerini bildirdi.

Gençlerin kendi kültür, medeniyet ve tarihlerini öğrenerek önemli bir kazanım elde ettiğini dile getiren Baran, "Ayrıca bu sporu gençlerimize yaymak istiyoruz." dedi.

Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Abdülmelik Sağar da okçuluk kursuyla hem ata sporunu öğrendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

Yasin Uçar ise ata sporu okçuluğu öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, kursun açılmasına katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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