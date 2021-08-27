Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı

Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Batmanlı milli yüzücü Yusuf Oğur, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Batmanlı milli yüzücü Yusuf Oğur, Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Gaziantep'te düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası, 32 ilden 48 Kulüp ve 143 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılan 1955 Batman Belediyesi milli yüzücüsü Yusuf Oğur, S4 klasmanında, 6 stil yarışta müsabaka sürecinde, 200 metre serbest, 100 metre serbest, 150 metre ferdi karışık, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü şeklinde yarışarak 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Hedefi milli forma ile uluslararası alanda başarı

En büyük hedefinin milli formayla uluslararası başarı elde etmek olduğunu kaydeden Oğur, "2017'de başladım yüzmeye. Batman Belediyesi adına yüzüyorum. En son Gaziantep'te yüzdüm. 3 altın 3 gümüş madalya olmak üzere toplam 6 madalya aldım. Zorlu bir süreçti, havuzda bazı sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılardan dolayı antrenmanlarımız aksadı. Buna rağmen evde olsun havuzda olsun ya da kara antrenmanıyla hazırlandık. 3 altın 3 gümüş madalya aldım. Daha önce ben Yunanistan ve Belarus'ta da yarışmalara katılmıştım. Yunanistan dünya serisinde 3 altın 3 gümüş madalya almıştım yine. Belarus'ta da 1 altın madalya almıştım. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yüzüyordum. Valimiz Hulusi Şahin Batman'a gelince beni davet etti Batman'a. 'Gel kendi memleketin adına yarış' dedi. Ben de valimizin desteği ve teşvikleri ile Batman adına tekrar yarışmaya başladım. 1 yıla yakındır burada Batman adına yarışıyorum ve bu kısa süre içinde 3 altın ve 3 gümüş madalyayı Türkiye şampiyonasında aldık. Hedefimiz de 2022'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında barajları geçip milli takım adına tekrar dünya yarışlarına katılıp orda da uluslararası başarı elde edip tekrar ülkemize dönmektir. En büyük hedefim şu an uluslararası başarıdır. 3 ayımız var barajları aşmak için bu üç ayı sıkı bir şekilde çalışacağız hocamızla birlikte. İnşallah barajları aşıp tekrar milli takıma davet ediliriz ve milli takımda tekrar milli formayı giyip tekrar yarışmak bize nasip olur" dedi. - BATMAN

Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Vladimir Putin Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Mesut Akusta Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Batmanlı engelli milli yüzücüden gururlandıran başarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:29:06. #1.14#

title