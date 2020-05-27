Batmanlı çocuklardan polis ekiplerine bayram şekeri Batmanlı çocuklardan polis ekiplerine bayram şekeri Batman'da çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasında görevleri başında olan polis ekiplerinin bayramlarını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti.

Batmanlı çocuklardan polis ekiplerine bayram şekeri

BATMAN - Batman'da çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasında görevleri başında olan polis ekiplerinin bayramlarını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile birlikte arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında görevleri başında olan polis ekiplerine küçük çocuklar sürpriz yaptı. Batman Kültür Mahallesinde kavşaklarda denetim yapan polis memurlarının bayramını kutlayıp şeker ve kolonya ikram etti.

Kıbrıs Şehitler Bulvarında ise bazı vatandaşlar polis ekiplerine çay ve şeker ikramında bulundu. Bazı mahallelerde ise polisler, evlerinin balkonunda bulunan çocuklara şeker vererek bayramlarını kutladı.

Kaynak: İHA