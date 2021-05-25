Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor
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Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta çobanlık yapan Batmanlı Sait Arıtük, 30 yıldır tüm zorluğa rağmen mesleğini aşkla yapıyor.

Muş'ta çobanlık yapan Batmanlı Sait Arıtük, 30 yıldır tüm zorluğa rağmen mesleğini aşkla yapıyor.

Batman'dan geldiği kentin Şenyayla bölgesinde çobanlık yapan 7 çocuk babası Arıtürk, sorumluluğunu üstlendiği koyun sürüsünü sabahın erken saatlerinde mera ve yaylalara çıkartarak akşam saatlerine kadar doğada otlatıyor.

Arıtürk, ailesinin geçimini sağladığı çobanlığı 30 yıldır severek yaptığını söyledi.

17 yaşındayken bu işe başladığını ve yaz kış demeden sürülerin peşinde olduğunu belirten Arıtürk, şöyle dedi:

"Herkes bir meslek seçerken, ben de çobanlık mesleğini seçtim. 7 çocuğum var, iki kızımı evlendirdim. Bir kızım İstanbul'da avukatlık yapıyor. Büyük oğlum psikoloji bölümünü bitirdi. Şu anda atamayı bekliyor, bir oğlum da elektrik mühendisliği okuyor, bir kızım İngilizce öğretmenliği okuyor, bir kızım da hem okuyor hem de kuaförlük yapıyor. Evimizden ve çocuklarımızdan uzak bazen 6 ay süre ile evimize gidemiyoruz. Çocuklarımızı göremiyoruz onları çok özlüyoruz. Bunun dışında benim yardımcı Osman Yağcı ile birlikte bin koyunu otlatıyoruz."

Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor
Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor
Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor
Batmanlı çoban mesleğini 30 yıldır aşkla sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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