Batmanlı baba, engelli kızı için kitap yazdı
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Batmanlı baba, engelli kızı için kitap yazdı

Batman'da esnaflık yapan 35 yaşındaki Ekrem Turğut, rett sendromu hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli olan 9 yaşındaki kızı Ecrin'in hayatını kitaplaştırdı.

Batmanlı baba, engelli kızı için kitap yazdı
22.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:47

Batman'da esnaflık yapan 35 yaşındaki Ekrem Turğut, rett sendromu hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli olan 9 yaşındaki kızı Ecrin'in hayatını kitaplaştırdı.

Batman'da yaşayan Turğut, rett sendromu hastalığı nedeniyle konuşamayan, yürümeyen yüzde 99 engelli 9 yaşındaki kızı Ecrin'in hayatını anlattığı "Konuşabilsem" adlı kitap yazdı.

Turğut, konuşamayan çocuğunun dile getiremediği duygularının sesi olmak için kitabı kaleme aldığını belirterek 9 yaşındaki kızına rett sendromu teşhisi konulduğunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Yıllarca tedavi için Ankara ve Konya'ya gittiklerini kaydeden Turğut, "Yaşadığımız ve karşılaştığımız zorlukları daha önce bir günlük gibi yazıyordum. Sonra da yazdıklarımı kitaplaştırdım. Kitabı yazmamdaki amaç engellilerin ve ailelerini, insanlarımızın daha iyi anlamasıdır." dedi.

Kitabı kızı için yazdığını ifade eden Turğut, şöyle devam etti:

"Ecrin'i kitabımda konuşturdum, yani bir nevi onun tercümanı oldum. Engelli bireylerin sesi olmak istiyorum. Ecrin'in dili ile engellilerin sesi olmak için kitabı yazdım. Kitabın içerisinde de engelli bireylerin çileleri, yaşadıkları hastane sürecini Ecrin üzerinden aktardım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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