BATMAN (İHA) - - Batmanlı atletlerin gözü yurt dışı başarılarında

Batman Aile Sosyal ve Politikalar Kulübü atletizm sporcuları başarılarını 6 kupa ile taçlandırdı

BATMAN - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu İl Temsilciliğinin bu yıl 86'ncısını düzenlediği 'Atatürk Kır Koşusu' 19 kategoride 300 sporcunun katılımıyla görkemli bir şekilde yapıldı. Batman Aile Sosyal ve Politikalar Kulübü atletizm sporcuları toplam 6 kupa alarak büyük başarı elde etti.

Batman Batı Raman yolunda yapılan yarışmaya Aile Sosyal ve Politikalar Kulübü adına 6 takım ile katılan öğrenciler, toplam 6 kupa aldı. Öğrenciler, kupalarıyla Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veysi Topkan'ı ziyaret etti. Gençlerin atletizm alanında başarı sağladığını söyleyen Topkan, sporcuların Batman Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı öğrencisi olduğunu belirtti. Topkan, "Çocuklarımız, bu alanda çeşitli başarılar gösterdiler. Biz, birçok spor dalında sporcu yetiştiriyoruz. Önceliğimiz tabi ki devlet korumasında olan çocuklarımızın yetiştirilmesi. Çeşitli spor alanlarında başarı aldığımız gibi atletizm alanında da bu gençlerimizle biz başarı sağladık. İl, bölge ve Türkiye genelinde çeşitli alanlarda dereceler elde ettik ve bunu diğer sportif branşlarımızla da çeşitlendirmek istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörü olarak görev yapan Erhan Taymur, yaklaşık 50 lisanslı sporcuları olduğunu ifade etti. Atatürk Kır Koşusu'nda il ve ilçe yarışması düzenlendiğini aktaran Taymur, "Aile Sosyal ve Politikalar kulüp olarak katıldık. Yıldızlarda birinci olduk. Gençlerde de kız ve erkek olmak üzere 6 tane kupayla sonuçlandırdık" diye konuştu.

Yarışmacı Ayşegül Güneri ise en büyük hedefinin Türkiye'yi temsil etmek olduğunu kaydetti. Aile Sosyal ve Politikalar Kulübü adına yarıştığını kaydeden Güneri, "Kır koşusunda Batman'da, 2 kilometrede üçüncü oldum. Bu alanda daha büyük hedefim var. Yurt dışında Türkiye adına başarılar elde etmek istiyorum" şeklinde konuştu.