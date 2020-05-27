Batmanlı arıcılara ziyaret
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Batmanlı arıcılara ziyaret

Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık ve Hayvancılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Gercüş ilçesindeki arıcıları ziyaret etti.

Batmanlı arıcılara ziyaret
27.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:57

Türkiye Tarım Gıda Hayvancılık ve Hayvancılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Gercüş ilçesindeki arıcıları ziyaret etti.

Arıcılarla görüşen Sarıoğlu yaptığı açıklamada, yaklaşık 9,10 ay önce arıcıların talebi üzerine sahaya indiklerini belirterek, Türkiye'de 150 bin aile geçimini arıcılıktan sağladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ile Tarım ve Orman Bakanına desteklerinden dolayı teşekkür eden Sarıoğlu, sahadaki sorunları tespit edip, doğru bilgileri devletin kurumlarına ve hükümete iletmek istediklerini aktardı.

Sarıoğlu arıcılar ile görüşmek için bölgedeki ziyaretlerinin süreceğini dile getirdi.

Bitlis Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Başkanı Yakup Gülmez de, Sarıoğlu'na kendilerini ziyaret ettikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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