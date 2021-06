"Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı" başladı

"Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı", Batman Valisi Hulusi Şahin ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in açılış konuşmaları ile başladı.

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak düzenlenen ve Batman Üniversitesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Batman Vizyon 2030 Arama Konferansında konuşan Rektör Demir, "Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı ile Batman'ın gelişimindeki hedef ve stratejileri ortak akılla tasarlamaya, kent vizyonu oluşturmaya ve gerekli eylem planlarını belirlemeye çalışacağız." dedi.

Batman Üniversitesi olarak temel felsefelerinin kampüsüne kapanmış bir üniversite olmadığını, şehrin her türlü gelişim çabasına sahada aktif olarak katkı sunan bir üniversite olabilmek olduğunu belirten Rektör Demir, "Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor olduğumuz bu Arama Konferansında, Batman'ın gerek bugününde gerekse de yarınında söz sahibi olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrencilerimiz yer almaktadır" dedi.

Kentin gelecek projeksiyonunun oluşturulmasında profesyonellik ve gönüllülük esasına bağlı olarak, Batman'da üniversite-kent işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Rektör Demir, "Bu amaçla düzenlediğimiz Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı ile Batman'ın gelişiminde rol alan paydaşlarımız bir arada bulunmaktadırlar. Paydaşlarımızla beraber,mevcut durumun analizini yapacak ve kentimizin sorunlarını ortaya koyacak ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sunacağız." dedi.

Rektör Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batman'ın sorunlarının çözümüne ve gelişimine ilişkin pek çok bileşenin yer aldığı, katılımcıların geniş bir yelpazeden meydana gelmesine özen gösterildiği Vizyon-2030 Arama Konferansı sayesinde kendi alanında yetkin isimlerin katılımıyla şehrimizin 2030 vizyonunun ortaya çıkmasına imkân tanındığını şimdiden belirtmek isterim.

Konferansta yer alan konu başlıklarının Batman'ın mikro alanlarına kadar nüfuz edebilecek bir kabiliyette olmasına, kapsayıcı olmasına özen gösterilmiştir. Bu açıdan Batman'da enerji, petrol, sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, kentleşme, kalkınma, istihdam, işsizlik, eğitim, sağlık, kültür, turizm, kadın, aile, çocuk, sanat, sosyal yaşam, gençlik ve spor gibi pek çok konu başlığı enine boyuna ele alınıp değerlendirilecektir.Batman Vizyon-2030 Arama Konferansı ile Batman'ın gelişimindeki hedef ve stratejileri ortak akılla tasarlamaya, kent vizyonu oluşturmaya ve gerekli eylem planlarını belirlemeye çalışacağız.

Çevrim içi olarak sürecek bu kapsamlı çalışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı'nda konuşan Batman Valisi HulusiŞahin, "Üç seneye yakın görev yapan bir bürokrat olarak Batman ile ilgili hem içerden hem de dışarıdan fotoğrafa bakma imkanı olan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Batman Fırat nehrini hudut olarak alırsınız İran sınırına kadar Türkiye'nin güneydoğusunda en dinamik şehir ve bu dinamizmi nedeniyle de diğer şehirlerden pozitif ayrışıyor." dedi.

Üniversitelerin bilgi üretip, vizyon oluşturan kurumlar olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Üniversiteler Evrensel bilgi üretirler, üretirken bunun teoride kalmasına da müsaade etmezler. İhtiyaç sahiplerinin istifadeye sunarlar. Bizim şehrimizin de istifadesine sunulacak güzel bir etkinlik yapılıyor. Öncelikle ben de Batman Üniversitemize, sayın Rektörümüz Prof. Dr. İdris Demir'in şahsında teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Batman Vizyon 2030 Arama Konferansı'nın politika oluşturacak olan kişilere kurumlara bir rehber niteliğinde de olacağını belirten Vali Şahin, "Çok önemli, on iki konu başlığı var. Hepsi çok değerli alanında söz söyleme yetkisi olan herkese de fırsat verilecek, bunu iyi değerlendirmek lazım." Dedi.

Vali Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz gerek valilik olarak, il Özel idaresi, organize sanayi ve benzeri yetki alanlarının gerekse belediyeyi aldıktan sonra şehrin büyümesi ile ilgili belediyecilik anlamında hep vizyonumuzu yirmi, otuz yıllık olarak belirledik. Her türlü altyapı, her türlü girişim ile alakalı vizyonumuzda, şehri 800.000 nüfus ile planladık. İmarı da böyle planladık. Bu şehir çok hızlı bir şekilde büyükşehir olacak diye düşündük.

Organize sanayi ile ilgili yaptığımız çalışmalar çerçevesinde 2018'de 4800 istihdam iken 2022 sonu itibarıyla tahmin ediyorum 40.000'nin üzerini yakalayarak yaklaşık 10 katına çıkacaktır. Böyle bir büyüme hızı Türkiye'de yok, dünyada da olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin en verimli toprakları üzerinde oturuyoruz. Sulu tarım yapılıyor. Kıymetli tarım ürünlerimiz var. Sulu olmayan yerlerde de fıstık gibi katma değeri olan ürünler var. Bakın lavantayı denedik tuttu. Bunun dışında başka ürünlerinde üretimi yapılıyor. Bundan bir kaç yıl önce çilek yoktu. Ama bugün çilek bir Batman ürünüdür. İnşallah bunların sayıları da hızla artacaktır. Başka yerler durağanken Batman dev adımlarla ilerliyor. Bunun için bizim yapacağımız şey, bu gelişimin doğru bir güzergâhta ilerlemesini sağlamaktır. Bunun için el birliği ile hareket etmek lazım. Şehrin ihtiyaçlarını gelişim trendlerine uygun olarak belirlemeli ve hep bir ağızdan bunun mücadelesini vermemiz lazım. Ayrıca ürünlerimizi hızlıca yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştıracak ulaşım ağına da sahip olmalıyız. Her on iki başlığın her biri hususunda paydaşlarımız çok kıymetli fikirlerini ortaya atacaklar, bu fikirler üzerinde tartışıp iyice olgunlaştırıp bir vizyon belgesi ortaya çıkacaktır, diye umuyorum. Bu da bir rehber olarak Batman'ı yönetenlere bir yol gösterici olacaktır.

