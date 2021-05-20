Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Yerel

Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı İstanbul ve İzmir'den gelerek Batman ve Siirt'e bağlı birçok adreste hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle kıskıvrak yakalandı.

Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı

BATMAN - İstanbul ve İzmir'den gelerek Batman ve Siirt'e bağlı birçok adreste hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle kıskıvrak yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, Batman merkez ilçeye bağlı Batı Raman bölgesinde TPAO sahasında 21 adet petrol kuyusu, Beşiri ilçesine bağlı İkiköpru Garzan bölgesinde 7 adet petrol kuyusu ve Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 adet petrol kuyusundan kablo çalınması, kamu ve kurumlara ait değişik tarih ve değişik adreslerde yapılan hırsızlık olayının aydınlatılması için hırsızların izini süren JASAT ekipleri, güvenlik kameralarının olmamasından dolayı adeta dedektif gibi çalışarak hırsızların izine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda İstanbul ve İzmir'den gelerek Batman ve Siirt'te birçok adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, Batman'daki ev adreslerinde kıskıvrak yakalandı. 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı
Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Destici
Magazin Alişan Sibel Can Deniz Çakır Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:07:02. #1.14#

title