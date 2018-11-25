Batman ve Diyarbakırlı İş Adamları Irak'ta İş Birliği Protokolü İmzaladı

Batman ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi odaları, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Batman ve Diyarbakırlı iş adamları, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Taraflar arasında önceden hazırlanan ve Erbil-Diyarbakır-Batman arasındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen protokol imzalandı.

Protokolün imza törenine Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Erbil Ticaret ve Sanayı Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye'den gelen 100'a yakın iş adamı katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine konuşan BATSO Yönetim Kurulu Başkanı Demir, iş birliği protokolüyle Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha yükseğe çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Abdulkadir Demir, Irak piyasasındaki büyük pazar payını elde etmek için çabaladıklarını dile getirdi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya da buradaki temaslarının temel hedefinin iki ülkenin iş insanlarının bir araya getirerek ortak ticaret alanları oluşturmak ve ortak yatırımları hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Irak merkezi hükümetinin, perşembe günü çifte gümrüklemeye sebebiyet verip, Türk iş adamlarını zora sokan mekanizmanın ortadan kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Mehmet Kaya, "Irak'ın bu uygulamayı ortadan kaldırması kararı yeniden ticaret hacminin artırılmasını tetikleyecektir." öngörüsünde bulundu.

Uygulamanın ortadan kaldırılmasının yeni fırsatları oluşturacağına dikkati çeken Kaya, özellikle Türkiye'nin Irak'ın orta ve güneyi kesimlerine olan ticaret hacmini artıracağını söyledi.

Protokole ev sahipliği yapan Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayyat ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinerek, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye ile güçlü bir ticaret ilişkisinin bulunduğunu hatırlatarak, ticari ilişkinin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.