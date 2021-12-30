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Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman ve Diyarbakır'da ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, kasap, fırın, manav ve lokantalarda fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Batman ve Diyarbakır'da ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, kasap, fırın, manav ve lokantalarda fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Batman'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye zabıta ekipleri, kent merkezinde market, kasap, fırın ve manavlar da fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceleyen ekipler, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına baktı.

Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı.

Ürünlerde fiyat farklılığı tespit edilen iş yerleri hakkında rapor tutularak, ilgili birimlere bildirildi.

Zabıta ekiplerince bir kasapta ele geçirilen kaçak ete, sağlıksız olduğunun belirlenmesi üzerine imha edilmek üzere el konuldu.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara, işletmelerde fiyat, etiket ve hijyen denetimi yaptıklarını belirtti.

Etiketlerin mevzuata uygunluğunu denetlediklerini dile getiren Kara, ayrıca satışa sunulan ürünlerin raf ve kasa fiyatını değerlendirdiklerini aktardı.

Kara, "Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fiyat artışı yapanlara taviz vermeyeceğiz. Ürünlere fahiş fiyat uygulayan esnafa cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek." dedi.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

Temel gıda ve ihtiyaç ürünü satılan iş yerlerinde denetim

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AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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