Batman Valisi Şahin: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü"
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Batman Valisi Şahin: "Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü"

25.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:53

Batman Valisi Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle sağlanan gelişmeye ilişkin, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü.

Batman Valisi Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle sağlanan gelişmeye ilişkin, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü." dedi.

Vali Şahin, daha önce özel okul olarak kullanılan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen binada incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Batman halkının tedbirlere uyduğunu belirtti.

"Ağustos ayının ortalarında çok yüksek rakamları görmüştük." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler, sıkı denetimler ve vatandaşlarımızın da hassasiyeti ile çok ciddi bir düşüş oldu. Hatta öyle bir noktaya geldik ki yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü. Aşılamaya yeterli ilgiyi gösterelim, tedbirlere uyalım. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyalım. Batman'da aşılama çalışmaları sorunsuz ilerliyor. Bir takvim çerçevesinde aşılama devam ediyor."

Batman Valisi Şahin: 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü'
Batman Valisi Şahin: 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü'
Batman Valisi Şahin: 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü'
Batman Valisi Şahin: 'Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'nin altına düştü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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