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Batman Valisi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Valisi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Belde Mahallesi sakinleriyle buluştu.

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Belde Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini yerinde dinlemek için Batman Belediyesinin düzenlediği Mahalle Buluşmalarının 18. Belde Mahallesinde gerçekleşti.

Hüseyin Oğuzcan Parkında düzenlenen programa, Vali Şahin'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinleri, Vali Şahin'den alt ve üst geçit, kavşak, yol ve kaldırım, park gibi konularda destek istedi.

Şahin, taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Kısa sürede çözülebilecek taleplerin hızlı bir şekilde hayata geçmesini isteyen Şahin, mahallede yeni imar yollarının açılacağını, açılacak yollar sayesinde mahallelinin Silvan yoluna daha rahat bağlantı kuracağını söyledi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığını, doğru noktalarda dönel kavşak projesi uygulanacağını, uygun bir alan olması durumunda öğrenciler için modern bir kütüphane ve bilgi evi yapmak istediğini bildiren Şahin, parkların düzenli bir şekilde bakımlarının yapıldığını, yeni oluşturulacak park alanına oyun gruplarının kurulacağını kaydetti.

Bisiklet yolu ve DSİ kanal boyu yürüyüş yolu projesinde sona gelindiğini belirten Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan bu projenin müjdesini verdi.

Şahin, projenin tamamlanmasıyla sulama kanalının yaklaşık 4 bin 400 metrelik kısmında yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, oturma bankları ve çeşitli aktivite alanlarının oluşturulacağını ve bu alanların vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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