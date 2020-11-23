Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Şahin, Petrolkent Mahallesi sakinleriyle buluşarak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Yeni yıl için belediyecilik alanında hizmetlerin altyapısını oluşturmak istediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yedi aylık dönemde Batman'da en çok hizmet alan bir mahallelerden biri Petrolkent Mahallesi oldu. Yeni yapılacak 500 yataklı hastanenin hizmete girmesi ile Petrolkent Mahallesi en modern mahallesi olacak. Yeni imar planıyla mahalle ihya olacak. Belediye ve Valilik bünyesindeki kurumları hareket geçirip vatandaş odaklı hizmetimizle insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık