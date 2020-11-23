Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi

23.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:58
Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Şahin, Petrolkent Mahallesi sakinleriyle buluşarak, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Yeni yıl için belediyecilik alanında hizmetlerin altyapısını oluşturmak istediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yedi aylık dönemde Batman'da en çok hizmet alan bir mahallelerden biri Petrolkent Mahallesi oldu. Yeni yapılacak 500 yataklı hastanenin hizmete girmesi ile Petrolkent Mahallesi en modern mahallesi olacak. Yeni imar planıyla mahalle ihya olacak. Belediye ve Valilik bünyesindeki kurumları hareket geçirip vatandaş odaklı hizmetimizle insanlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

İlgili Haberler

Vali Şahin: '(Kovid-19) Batman diğer şehirlere oranla iyi bir durumda'
Vali Şahin: "(Kovid-19) Batman diğer şehirlere oranla iyi bir durumda"
Başkan Şahin, personelle bir araya geldi
Başkan Şahin, personelle bir araya geldi
Kaymakam Şahin, 'Efeler Diyarında Pitaya' Projesi kapsamında üreticilerle bir araya geldi
Kaymakam Şahin, 'Efeler Diyarında Pitaya' Projesi kapsamında üreticilerle bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Türk Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman Valisi Şahin vatandaşlarla bir araya geldi - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 17:59:33. #1.14#
title