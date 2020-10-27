Batman Valisi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Şahin, Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında Tilmerç Mahallesi Mehmet Uzun Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

Programda, ilgili birim müdürlerine sorunları not aldıran Şahin, eksikliklerin hızlı bir şekilde çözülmesi talimatı verdi.

Nasıl daha iyi hizmet edebileceklerinin arayışı içinde olduklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Bizlerin konuşmasından ziyade sizlerin konuşması ve taleplerini önemsiyoruz. Tilmerç Mahallesine mart ayından itibaren 6 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. 2 bin 500 metrekare parke döşendi, 5 bin metrekarelik alanda da döşenme çalışması devam ediyor. Çok sayıda onarım işini de hizmet olarak gerçekleştirdik. Yaptığımız en önemli çalışma ise Tilmerç ve çevresindeki mahallere yönelik imar çalışmasıdır. Bu konuda ciddi mesafe kat ettik. Ulaşımı epey çetrefilli olan mahallenin ulaşımı yeni imarla rahatlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık