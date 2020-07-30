Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu
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Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu

Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu Batman Valisi Hulusi Şahin, bayram öncesi jandarma ve emniyetin trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıp, sürücülere kırmızı düdük ve bayram şekeri ikram etti.

Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu
30.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:36

Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, bayram öncesi jandarma ve emniyetin trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıp, sürücülere kırmızı düdük ve bayram şekeri ikram etti.

Vali Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve emniyet personeli ile birlikte uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Kentin girişlerinde kontrol noktalarında denetimlerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında bizler hem jandarmamız hem emniyetimizin trafik denetim noktalarını ziyaret ediyoruz. Ekiplerimiz şuan itibariyle Batman'ın pek çok noktasında bu denetimleri yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın trafikte her yıl daha iyiye inisiyatifi çerçevesinde pek çok uygulama yapıyor, bizlerde Batman'da bunları uyguluyoruz. Örneğin biraz önce gördüğünüz düdükler dağıtık, hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıydı. Bunun dışında bu yolda hep birlikteyiz projesi var devam ediyor. Hepinizin bildiği hayatın önceliği yayanın uygulaması da devam ediyor. Hedefimiz her yıl başta ölümlü trafik kazaları olmak üzere trafik kazalarının sayısını azaltmak, bu hususta son 3 ila 4 yılda başarılı sonuçlar aldık. Önceki yıl Kurban Bayramındaki ölümlü kaza oranları yüzde onlarla yüzde yirmilerle yüzde otuzlu rakamlarla düştü. Bu yıl biraz daha hassas dönem, çünkü toplu taşımadan ziyade vatandaşlarımız özel araçlarıyla trafiğe çıkma eğilimdeler, bu yüzden yollarımız daha kalabalık daha fazla trafikle karşı karşıyayız. Denetimlerimizi çok sıkı yapıyoruz. Uyarılarımız bütün ekiplerimiz tarafından genelde ölümlü trafik kazaların olduğu yaşandığı hatalar üzerinde oluyor. Bunun başında şerit ihlali var. Şerit ihlalini ağır tonajlı araçlar kendilerine tahsis edilen şeride gitmeleri lazım diğer araçlar hızları ölçüsünde kendi şeridinde kullanmaları lazım. Hatalı sollama ölümlü kazaların en büyük sebebi bu konularda uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ki emniyet kemeri çok çok önemli bu hususta uyarılarımızı yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde bayramda olabilecek en az trafik kazasıyla mümkünse hiç kaza olmadan geçirmemizi bayramın bizlere zehir olmamasını sağlamak bu hususta elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Aktaş ise "Güzel bir uygulama sağ olsun valimiz bize uyarılarda bulundu. Zaten bu uygulamaları yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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