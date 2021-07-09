Batman Valisi Şahin, hedeflerinin aşılamada mavi rengi yakalayabilmek olduğunu söyledi
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Batman Valisi Şahin, hedeflerinin aşılamada mavi rengi yakalayabilmek olduğunu söyledi

Batman Valisi Şahin, hedeflerinin aşılamada mavi rengi yakalayabilmek olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Valisi ve Belediye Başkan vekili Hulusi Şahin, gençleri aşı olmaya davet etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan vekili Hulusi Şahin, gençleri aşı olmaya davet etti.

Vali Şahin, Turgut Özal Bulvarı Batman Alışveriş Merkezi'nde İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı uygulama noktasını ziyaret etti, görevli personelden aşı çalışmasına ilişkin bilgi aldı.

Batman'ın pek çok noktasında aşı noktasının kurulduğunu belirten Şahin, vatandaşların randevu almadan aşı olabildiklerini söyledi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda aşılama yapıldığını bildiren Şahin, Valilik, Belediye ve Atatürk Parkı'nda aşı noktasının bulunduğunu, mobil ekiplerin çalıştığını belirtti.

Şahin, "Cuma namazlarından sonra cami cemaatine hizmet verecek şekilde çalışmalar var. Yani kalabalığın olduğu, vatandaşımıza ulaşabileceğimiz her noktaya sağlık ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyor. Hedefimiz aşıda mavi rengi yakalayabilmek." diye konuştu.

Batman'ın aşı konusunda en aşağıdaki ilk on il arasında bulunduğunu aktaran Şahin, bu durumun Batman için kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Hızlı bir şekilde diğer şehirlerin seviyesine çıkacaklarını ifade eden Şahin, kentte 200 binden fazla aşı yapıldığını, aşılama oranının yüzde 35'in üzerinde olduğunu, çok hızlı bir şekilde yüzde 50'nin üzerine çıkmak için çalıştıklarını bildirdi.

Gençlere aşı olun çağrısı

Gençler arasında aşılanmanın yeterli olmadığını kaydeden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle gençlere hitap etmek istiyorum, çünkü yaşlılarda oranımız gayet güzel. Gençlerimiz son dönemde nedense aşı konusunda istekli değiller. Belki bilgilerinin azlığından, belki vakit bulamadıklarından, belki 'ben gencim bana bir şey olmaz' düşüncesinden ama gençlerimize şunu söyleyeyim: Özellikle bu delta varyantı denen yeni mutasyon gençlerimizi hasta ediyor. Oldukça da ağır geçiyor ve Türkiye'ye de delta varyantı geldi. Dolayısıyla hastalık bana bulaşmaz demesinler."

Salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu vurgulayan Şahin, dünyada 2 milyara yakın insanın aşı olduğunu anlattı.

Gençlerin aşıya önem vermelerini isteyen Şahin, "18 yaş üstü iki kızım var. İkisi de aşı oldu. Bazılarının tezviratlarını, aşının bir takım negatif etkilerinin olduğuna dair olumsuz laflarını, ben cahillik olarak tanımlıyorum ve itibar edilmemesini tavsiye ediyorum. Aşı şu anda bu hastalıkla ilgili elimizdeki tek silah. Bu silahı kullanalım." ifadelerini kullandı.

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Batman Valisi Şahin, hedeflerinin aşılamada mavi rengi yakalayabilmek olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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