Batman Valisi Şahin'den korona virüs iddialarına yalanlama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Batman Valisi Şahin'den korona virüs iddialarına yalanlama - Haber
Batman, Sason, Güncel

Batman Valisi Şahin'den korona virüs iddialarına yalanlama

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 Korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

16.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:25
Batman Valisi Şahin'den korona virüs iddialarına yalanlama

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 Korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, ilçe kaymakamlar, Sason, Hasankeyf, Gercüş ile Beşeri belediye başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Vali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile birlikte basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemler ve son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Özellikle Batman'da şeytani bir dürtü ile hareket eden sosyal medya fitnesinin olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bunu anlamakta ben zorlanıyorum bu işten niye zevk duyar bir insan bunu anlamak mümkün değil. Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla sanki valilik basın duyurusu gibiymiş öyle bir süs vererek Batman'da 3 korona virüs görüldü işte geçmiş olsun gibi bozuk bir Türkçe ile tekrardan böyle bir kelime yok Türkçede gibi ifadelerle sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili adli süreç başlatıldı. Böyle paylaşımlarla halkı korkuya paniğe yayanlarla ilgili gereği adliyemiz tarafından yapılıyor. Daha öncede benzeri bir haber sanki bir haber ajansının haberi gibiymiş kopyalanarak demek ki bunlar hep aynı bir merkezden çıkıyor. Bilemiyorum Türkiye'nin başka şehirlerinde yöneticiler bizim uğraştığımız bu gibi fitne işleri ile uğraşıyorlar mı ama biz maalesef başka işlerimizin yanında bu tür yalan haberlerinde yok etmek için ayrıca bir caba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN UYMASI GEREKEN KURALLAR VAR"

Vatandaşların kesinlikle uyması gereken kurallarının olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu hususta öncelikle Batman genelinde dikkati vermemizi gereken hususu paylaşmak istiyorum. Dün akşam bir düğüne gittim düğün gayet kalabalıktı ve çok yakın temas halinde bu insanlar eğleniyordu. Bu riskli bir durum oradan çıktım eve doğru gelirken Beşiktaş Galatasaray maçı varmış bütün kafeler çay ocakları ağzına kadar doluydu yine üst üste insanlar maç izliyordu. Aynı şekilde taziye evleri benzeri görüntüler kafeler, lokantalar aynı şekilde okullar tatil oldu çocuklarımız sokaklarda sanki bu bir kar tatili gibi eğlenme içerisindeler durum bu değil bizlerin kişisel olarak yapmamız gerekenler var öncelikle zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Çocuklarımızı da bu anlamda korumak durumdayız. Ayrıca taziyelerde kişisel hijyene taziye evlerin kendisinin hijyenine düğünlerde mümkünse eğer imkanı varsa düğünleri erteleyelim imkanı yoksa da hijyene dikkat edecek şekilde kişisel mesafelerimizi olabildiğince uymaya çalışalım. Herkes kendi pozisyonu göz önüne alsın eğer kırgınlık hissediyorsanız ya ateş yada gribal enfeksiyon durumu varsa sizde kesinlikle başka insanlardan temasta bulunmakta uzak durun ve 184'tü hemen arayın. Umre ziyareti için kutsal topraklara dönen Batmanlılar da sadece 3 tanesinde ateş bulgusu vardı. Onlarında negatif çıktı. Diğer umre ziyareti yapan vatandaşlarımız evlerinde istirahat ediyorlar. 14 günlük süre bitmedi bu vatandaşlarımızın ziyaret kabul etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Osman Arslan/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haber
Koronavirüs piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haber
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak...
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ali Babacan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Defne Samyeli Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Batman Valisi Şahin'den korona virüs iddialarına yalanlama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 17:43:56. #1.14#