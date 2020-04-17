Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısı
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Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısı

Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısıBATMAN Valisi Hulusi Şahin, koronavirüs önlemleri kapsamında bir araya gelip altın günü düzenleyen kadınları uyardı.

17.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:04
Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısı

Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısı

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, koronavirüs önlemleri kapsamında bir araya gelip altın günü düzenleyen kadınları uyardı. Vali Şahin, "Ablalarımız, hanımefendilerimiz keklerini, börekleri alıp, evlerde altın günleri yapıyor. Bu zaman öyle bir zaman değil. Gerekirse tespit edilen site yönetimlerine ağır cezalar uygularız. Siteyi karantinaya da alabiliriz" dedi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Vali Şahin, kentte maske sıkıntısı bulunmadığını belirterek, "Valiliğimiz henüz maske satışı yasaklanmadan şehrimizdeki firmalardan maske temin etmişti. Daha sonra hibe ettiler. Sağlık Bakanlığı 400 bin adet maske gönderdi. 400 bine yakın da biz aldık. 746 bin adet maske alındı, 300 bine yakını dağıtıldı. Dağıtılmaya da devam edecek. 240 bin kadarı belediye tarafından alındı. Belediye 53 binini dağıttı. Şehrin çeşitli noktalarına AFAD çadırları kuruldu, oralardan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Şehrin girişlerinde polislerimiz dağıtıyor. Otobüslere dağıtılıyor, çarşı girişlerinde, pazar girişlerinde maskeler dağıtılıyor. İlçelerimize gönderdik. Şehir merkezi nüfusunun iki katı kadar maske dağıtımı yapılıyor. 40'a yakın tekstil firmamız Batman'da maske üretiyor. Sağ olsunlar bize ciddi takviyelerde bulundular. Şehrimizde maske sıkıntısı yok. Çarşı ve pazarda herkes çok kolay ulaşabilir" dedi.

5 BİN AİLEYE HİJYEN PAKETİ

Şahin, kent merkezinde 5 bin aileye de hijyen paketi dağıttıklarını ifade ederek, "5 bin adet hijyen paketini de vatandaşlarımıza ulaştırdık. Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek grubumuz yoğun bir şekilde başarılı işler yapıyor. Onların aracılığıyla dağıtım yapıldı. Ayrıca belediyemiz ve hayırseverlerimiz tarafından da yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Toplamda 7 bini dağıtıldı, rakam 10 bini bulacak. Valiliğimizin, belediyemizin ve hayırseverlerimizin ulaştıracağı 10 bin paketi daha vatandaşlarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

'REHAVET ÇOK TEHLİKELİ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin dört bir yanında önlemler aldıklarını anlatan Vali Şahin, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle kadınların bir araya gelip düzenledikleri altın günlerinin takibe alındığını kaydeden Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Bazı çevrelerin 'Bize bir şey olmaz' rehaveti çok tehlikeli. Nitekim bu rehavetle birlikte birkaç gün içinde üçe katlanan rakamlarla karşılaştık. Yine Batman diğer illere nazaran iyi noktada, ama bu rehavet devam ederse bir anda kötü durumlara düşebiliriz. O yüzden rehavete asla kapılmamalıyız. Bu hususta kararlıyız. Valilik olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı kararları tereddütsüz uygularız. Çünkü vatandaşlarımızın sağlığı söz konusu. Vatandaşlarımızın anlayışlı olması lazım. Son toplantıdan sonra biraz toparlanma var ama yine de şu gördük; havaların ısınmasıyla birlikte piknikler. İnanılmaz bir piknik manzarası gördük. Herkes mangalını alıp Dicle ve Batman Çayı kenarına koşmaya başladı. Bunları engelliyoruz. Bu zamanlar piknik zamanları değil, işte kahvaltı grupları, esnaf toplanıyor arka bahçede kahvaltı kalabalıkları oluşturuyor. ya da işte ablalarımız, hanımefendilerimiz keklerini, börekleri alıp, evlerde altın günleri yapıyor. Bu zaman öyle bir zaman değil. Gerekirse tespit edilen site yönetimlerine ağır cezalar uygularız. Siteyi karantinaya da alabiliriz. Bunu belirlediğimizde gereğini yaparız."

'ÇIKAN KADAR GİREN UYGULAMASI'

Hulusi Şahin, kentin işlek güzergahlarında 'Çıkan kadar giren' uygulamasını da hayata geçirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hepimizin evde kalıp olabildiğince başkalarıyla görüşmeyeceğimiz, sosyal mesafemizi muhafaza edeceğimiz günlerden geçiyoruz. Yoksa biz bu salgını önleyemeyiz. Bir kişi çok sayıda kişiye bulaştırabiliyor. Bu dönemde vatandaşlarımızın mümkün olduğu sürece sokağa çıkmaması, ev gezmelerinden uzak durması, çok ihtiyaç halinde ise dışarıya maskeyle çıkması gerekiyor. Önemli arterlerimiz var; Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi gibi. Buralarda vatandaşların bahar gezisi yaptığını görüyoruz. Böyle olmaz. Dolaysıyla buralarda belli yasaklar uygulamaya başladık. Gülistan Caddesi'ni bir AVM gibi düşünün. Çıkan kadar giren uygulaması yapıyoruz. Oraya çıkan kadar giren olacak. Sayıyı belirliyoruz, sonra da çıkan kadar giren uygulaması yapılıyor. Pazar sayılarını çok azaltmıştık. Yeniden sayıyı artırdık. Pazarlarda da kontrolü artırdık."

Vali Şahin, kentteki 6 bina ve 1 iş yerinde pandemi karantinasının sürdüğünü ifade ederek, günde 1200 koronavirüs testi yapıldığını sözlerine ekledi.

KUYUMCULAR: YOĞUNLUK YOK

Batman Kuyumcular Deneği Başkanı Şehmus Kaplan ise koronavirüs tedbirleriyle birlikte altın satışlarında azalma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın öncesinde Batman'da kadınlar arasında altın günleri yaygındı. Bir de hafta sonlarının yanı sıra hafta içi de nişan ve düğün törenleri vardı. Piyasa bir hayli hareketli olurdu. Pandemi İl Kurulu'nun açıklamasının ardından artık kadınlar arasındaki 'altın günleri' kalktı. Daha önce altınlarının değerlendirilmesi için kuyumculara bırakılan altınlarını almaya gelenlerin dışında kuyumcular çarşısında eskisi gibi iş ortamı yok. Salgına karşı yaklaşık 600 esnafa maske dağıtımı gerçekleştirdik."

Batman Valisi Şahin'den kadınlara 'altın günü' uyarısı

Kaynak: DHA

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