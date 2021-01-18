Batman Valisi Şahin cam kemik hastası kız kardeşleri ziyaret etti
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Batman Valisi Şahin cam kemik hastası kız kardeşleri ziyaret etti

18.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:52
Batman Valisi Şahin cam kemik hastası kız kardeşleri ziyaret etti

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde cam kemik hastası kız kardeşlere ziyarette bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesinde cam kemik hastası kız kardeşlere ziyarette bulundu.

Vali Şahin, eşi Ebru Şahin, Sason Kaymakamı Samet Serin, eşi Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, doğuştan cam kemik (Osteogenezis İmperfekta) hastası olan ve yaşları 6 ile 15 arasında değişen 5 kız kardeşi, ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kız kardeşlerin babası Saim ve annesi Gülseren Yaşar ile görüşen Şahin, çocukların eğitim ve tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Şahin, ailenin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yetkililere talimat verdi.

Sason ilçesi Çalışırlar köyünde oturan Yaşar çifti, cam kemik hastası kız çocukları için Kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşmiş, çocuklar, en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuşmuştu.

Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşler, Kovid-19 tedbirleri altında aldıkları eğitimin sevincini yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen

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