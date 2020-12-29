Batman Valisi Şahin, Biyokütle Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu
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Batman Valisi Şahin, Biyokütle Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu

29.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:47
Batman Valisi Şahin, Biyokütle Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Raman Dağı eteklerinde bulunan Biyokütle Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Raman Dağı eteklerinde bulunan Biyokütle Elektrik Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, Batman Belediyesine ati santrali gezerek yetkililerden bilgi aldı. Şahin, buradan yaptığı açıklamada, vahşi depolamadan düzenli depolama yöntemine geçildiğini belirterek, çöpten elde edilen metan gazından elektrik üretimi yaptıklarını söyledi.

Daha önce tamamen vahşi depolama yöntemiyle çöplerin araziye döküldüğünü anımsatan Şahin, yaptıkları çalışmalarla vahşi depolama tesisini rehabilite ettiklerini, bunun sonucunda çöp sahasında enerji ürettiklerini bildirdi.

Vali Şahin, "Santral ile hem çöpün çevreye zarar vermesinin önüne geçtik hem de ekonomiye şu an itibariyle günlük 1.5 megavat seviyelerinde bir elektrik üreterek katkı sağladık." dedi.

Tesiste elektrik üretimi dışında da faaliyetlerin olacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Sadece elektrik değil bunun dışında çöpten elde edilebilecek ekonomik imkanları da bu tesiste elde edeceğiz. Bunu kompost tesisinden sera tesisine, iyi tarım uygulamalarına kadar çok değişik çöpten elde edebileceğimiz geri dönüşüm ve ekonomik imkanları değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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