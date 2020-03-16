Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden...

- Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor. Valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla Batman'da valilik basın duyurusu gibi 3 korona virüsü vakası görüldüğü ifadelerle bunu yaymaya çalışmışlar. Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, ilçe kaymakamlar, Sason, Hasankeyf, Gercüş ile Beşeri belediye başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Vali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile birlikte basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemler ve son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Adli süreç başlatıldı"

Özellikle Batman'da şeytani bir dürtü ile hareket eden sosyal medya fitnesinin olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bunu anlamakta ben zorlanıyorum bu işten niye zevk duyar bir insan bunu anlamak mümkün değil. Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla sanki valilik basın duyurusu gibiymiş öyle bir süs vererek Batman'da 3 korona virüs görüldü işte geçmiş olsun gibi bozuk bir Türkçe ile tekrardan böyle bir kelime yok Türkçede gibi ifadelerle sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili adli süreç başlatıldı. Böyle paylaşımlarla halkı korkuya paniğe yayanlarla ilgili gereği adliyemiz tarafından yapılıyor. Daha öncede benzeri bir haber sanki bir haber ajansının haberi gibiymiş kopyalanarak demek ki bunlar hep aynı bir merkezden çıkıyor. Bilemiyorum Türkiye'nin başka şehirlerinde yöneticiler bizim uğraştığımız bu gibi fitne işleri ile uğraşıyorlar mı ama biz maalesef başka işlerimizin yanında bu tür yalan haberlerinde yok etmek için ayrıca bir caba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın uyması gereken kurallar var"

Vatandaşların kesinlikle uyması gereken kurallarının olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu hususta öncelikle Batman genelinde dikkati vermemizi gereken hususu paylaşmak istiyorum. Dün akşam bir düğüne gittim düğün gayet kalabalıktı ve çok yakın temas halinde bu insanlar eğleniyordu. Bu riskli bir durum oradan çıktım eve doğru gelirken Beşiktaş Galatasaray maçı varmış bütün kafeler çay ocakları ağzına kadar doluydu yine üst üste insanlar maç izliyordu. Aynı şekilde taziye evleri benzeri görüntüler kafeler, lokantalar aynı şekilde okullar tatil oldu çocuklarımız sokaklarda sanki bu bir kar tatili gibi eğlenme içerisindeler durum bu değil bizlerin kişisel olarak yapmamız gerekenler var öncelikle zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Çocuklarımızı da bu anlamda korumak durumdayız. Ayrıca taziyelerde kişisel hijyene taziye evlerin kendisinin hijyenine düğünlerde mümkünse eğer imkanı varsa düğünleri erteleyelim imkanı yoksa da hijyene dikkat edecek şekilde kişisel mesafelerimizi olabildiğince uymaya çalışalım. Herkes kendi pozisyonu göz önüne alsın eğer kırgınlık hissediyorsanız ya ateş yada gribal enfeksiyon durumu varsa sizde kesinlikle başka insanlardan temasta bulunmakta uzak durun ve 184'tü hemen arayın. Umre ziyareti için kutsal topraklara dönen Batmanlılar da sadece 3 tanesinde ateş bulgusu vardı. Onlarında negatif çıktı. Diğer umre ziyareti yapan vatandaşlarımız evlerinde istirahat ediyorlar. 14 günlük süre bitmedi bu vatandaşlarımızın ziyaret kabul etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA