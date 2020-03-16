Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Haberler
Batman, Sason

Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

- Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden...

16.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:02
Batman Valisi Şahin

- Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

BATMAN - Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 3 korona virüsü vakasının görüldüğüne dair sosyal medya üzerinden yayılan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Batman'da bir şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor. Valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla Batman'da valilik basın duyurusu gibi 3 korona virüsü vakası görüldüğü ifadelerle bunu yaymaya çalışmışlar. Böyle insanları korkuya, paniğe sevk etmeye çalışanlar ve yayanlarla ilgili gereken yapılıyor" dedi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında valilik toplantı salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şahin'in yanı sıra, ilçe kaymakamlar, Sason, Hasankeyf, Gercüş ile Beşeri belediye başkanları, kurum amirleri ve basın mensupları katıldı. Vali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ile birlikte basın mensuplarına korona virüsü ile ilgili alınması gereken önlemler ve son günlerde sosyal medya üzerinden yayılan yalan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Adli süreç başlatıldı"

Özellikle Batman'da şeytani bir dürtü ile hareket eden sosyal medya fitnesinin olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bunu anlamakta ben zorlanıyorum bu işten niye zevk duyar bir insan bunu anlamak mümkün değil. Bugün yine bizim valilik logomuzu kopyalayarak naylon bir twitter hesabıyla sanki valilik basın duyurusu gibiymiş öyle bir süs vererek Batman'da 3 korona virüs görüldü işte geçmiş olsun gibi bozuk bir Türkçe ile tekrardan böyle bir kelime yok Türkçede gibi ifadelerle sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili adli süreç başlatıldı. Böyle paylaşımlarla halkı korkuya paniğe yayanlarla ilgili gereği adliyemiz tarafından yapılıyor. Daha öncede benzeri bir haber sanki bir haber ajansının haberi gibiymiş kopyalanarak demek ki bunlar hep aynı bir merkezden çıkıyor. Bilemiyorum Türkiye'nin başka şehirlerinde yöneticiler bizim uğraştığımız bu gibi fitne işleri ile uğraşıyorlar mı ama biz maalesef başka işlerimizin yanında bu tür yalan haberlerinde yok etmek için ayrıca bir caba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın uyması gereken kurallar var"

Vatandaşların kesinlikle uyması gereken kurallarının olduğunu aktaran Vali Şahin, "Bu hususta öncelikle Batman genelinde dikkati vermemizi gereken hususu paylaşmak istiyorum. Dün akşam bir düğüne gittim düğün gayet kalabalıktı ve çok yakın temas halinde bu insanlar eğleniyordu. Bu riskli bir durum oradan çıktım eve doğru gelirken Beşiktaş Galatasaray maçı varmış bütün kafeler çay ocakları ağzına kadar doluydu yine üst üste insanlar maç izliyordu. Aynı şekilde taziye evleri benzeri görüntüler kafeler, lokantalar aynı şekilde okullar tatil oldu çocuklarımız sokaklarda sanki bu bir kar tatili gibi eğlenme içerisindeler durum bu değil bizlerin kişisel olarak yapmamız gerekenler var öncelikle zorda kalmadıkça evden dışarı çıkmayacağız. Çocuklarımızı da bu anlamda korumak durumdayız. Ayrıca taziyelerde kişisel hijyene taziye evlerin kendisinin hijyenine düğünlerde mümkünse eğer imkanı varsa düğünleri erteleyelim imkanı yoksa da hijyene dikkat edecek şekilde kişisel mesafelerimizi olabildiğince uymaya çalışalım. Herkes kendi pozisyonu göz önüne alsın eğer kırgınlık hissediyorsanız ya ateş yada gribal enfeksiyon durumu varsa sizde kesinlikle başka insanlardan temasta bulunmakta uzak durun ve 184'tü hemen arayın. Umre ziyareti için kutsal topraklara dönen Batmanlılar da sadece 3 tanesinde ateş bulgusu vardı. Onlarında negatif çıktı. Diğer umre ziyareti yapan vatandaşlarımız evlerinde istirahat ediyorlar. 14 günlük süre bitmedi bu vatandaşlarımızın ziyaret kabul etmemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Batman Valisi Şahin 'Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haber
Futbol dünyasında, koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sinan Akçıl Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Daha Fazla Futbol Almanya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Batman Valisi Şahin "Batman'da şeytani dürtüyle hareket eden sosyal medya fitnesi dolaşıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 19:17:54. #1.15#