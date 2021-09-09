Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu
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Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu

Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Çamlıtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Çamlıtepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşam Parkında gerçekleşen buluşmada Şahin, ilgili birim müdürlerine hızlı bir şekilde çözülmesi talimatı verdi.

Şahin, kentte DSİ kanalında çocukların yüzmelerinin tehlikeli olduğunu, bazen boğulmayla sonuçlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına DSİ kanallarının bulunduğu bölge için hazırladıkları proje ile başvurduklarını bildiren Şahin, "Çok güzel bir proje hazırladık. Yaklaşık 6 milyon liralık. DSİ kanal boyu yeşillendirme, oturma alanları, yürüyüş alanları, bisiklet yolları düzenlenecek. Projemiz kabul edildi. Bakanlık hibe verecek. Kalan kısmı için de belediye, kredi çekecek." dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili büyük çaplı proje hazırlığı içerisinde olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"450 bin merkez nüfuslu şehirde hayvan barınakları yok denecek kadar az. Küçük kulübeler var. Büyük bir proje hazırladık. 15 milyon liralık bir proje. Mevcut kapasiteyi 10'a katlayacağız. Sokak hayvanlarını misafir edebileceğimiz alanların ve hayvan hastanesinin de olduğu bir proje hazırladık. Yakın zamanda ilana çıkacağız."

Şahin, 2 hafta içinde aynı anda 14 ayrı yerde kaldırım ve asfalt tadilatı yapacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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