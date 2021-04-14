Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi
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Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Valisi Hulusi Şahin, vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Şahin, programda taziye evi, internet alt yapısı ve park yeri gibi taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Mahallede eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesini isteyen Şahin, sorunların en kısa sürede çözülmesi için çalışma yürütüleceğini belirtti.

Programa, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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