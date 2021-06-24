Batman Valisi Hulusi Şahin, esnafla bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Vali Şahin'in şehrin üreticileri, iş insanları ve esnafı ile buluşarak problemlerini doğrudan dinlemesi için Batman Belediyesi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmalarının ikincisi Batman Küçük Sanayi Esnafı ile gerçekleştirildi.

Batman Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bahçesinde gerçekleşen programına Vali Şahin'in yanı sıra Batman Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Mehmet Yaşar ve çok sayıda esnaf ile belediye yetkilileri katıldı.

Küçük Sanayi Sitesinin alt yapısının yenilendiğini ve 5 bin ton asfalt seriminin yapıldığını ifade Şahin, serimlere bin ton ek asfaltla devam edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık