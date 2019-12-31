Batman Valisi Hulusi Şahin'den Sason ilçesine ziyaret

31.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:30

Batman Valisi Hulusi Şahin, Sason ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer ve AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım tarafından karşılanan Şahin, ilk olarak yapımı devam eden Sason Meslek Yüksek Okulu inşaatında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni (ÇATOM) ziyaret eden Şahin, ÇATOM bünyesinde devam eden kursları gezdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, takı tasarım, kilim dokumacılığı, gümüş işlemeciliği kurslarıyla ilgili bilgi aldı.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Şahin, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şahin, daha sonra İstanbul'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Piyade Uzman Çavuş Murat Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şahin, aileye başsağlığı, Kurt'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA