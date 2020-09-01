Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentle ilgili yazısından dolayı Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'e tepki gösterdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki
01.09.2020 20:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:00

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentle ilgili yazısından dolayı Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'e tepki gösterdi.

Vali Şahin, Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ziyaretine eşlik eden gazetecilere, Özgentür'ün yakışıksız bir yazı kaleme aldığını hatırlatarak yazıyı kınadığını söyledi.

Batman'ın modern bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, "Batman'ın insanları kıymetli, memleket sevdalısı, çalışkan ve üretken insanlardır. Öyle İstanbul'dan, boğazdan, Anadolu'yu hiç tanımadan böyle jakoben ifadelerle, yukarıdan bakan ifadelerle bizim güzel insanlarımızı karalamak kimsenin haddi değildir." diye konuştu.

Vali Şahin, Batman OSB'de çalışan işçilerin yarıya yakınının kadınlardan oluştuğunu ve OSB müdürünün de kadın olduğunu aktardı.

"Yazarın kafasında zannedersem bir ortaçağ algısı var." diyen Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü köy dediği zaman aklına Kadıköy, yayla deyince de aklına Tuzla'daki Yayla Mahallesi geliyor. İstanbul'dan daha ötesini görmediği için böyle yorumlar yapıyor. Buyursun gelsin, Batman nasıl bir şehir kendisine tanıtalım. Batman insanları nasıl insanlar kendisi yakından görsün."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Şener Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Burak Yılmaz Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Karar Eylül Adana
Şu an buradasınız: Batman Valisi Hulusi Şahin'den Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'e tepki - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 20:59:56. #1.14#
title