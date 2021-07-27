Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı

Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yaklaşık olarak 2 yıldır dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgını Batman'da ciddi oranda artmaya devam ediyor.

Delta varyantı sayısı 8'den 200'e çıktı. Vali Şahin aşı çağrısı yaparak kurallara uymayanlara da ciddi cezalar verileceğini söyledi. Gülistan Caddesi başında İl Sağlık Müdürlüğünün aşı noktasını ziyaret eden Vali Şahin, durumun vahametini belirterek bundan sonra teşvik, denetim ve ceza-i işlem olacağını söyledi. Ciddi ölümlerin, yoğun bakım ve entübe durumunun yeniden artmasından korktuklarını belirten Vali Şahin, kent genelinde vaka sayısında çok ciddi bir artışın olduğunu kaydetti. Vali Şahin, tümü delta varyantı olmak üzere vaka sayısı 100 binden 200'e çıkarken, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe tedavi gören hastalarda da çok belirgin bir artışın olduğunu belirterek, "Maskemizi mutlaka takacağız. Bunun denetimini sıkı bir şekilde yapacağız. Aşı kampanyalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle kamu kuruluşlarımızda çalışan personellerimiz başta olmak üzere ve onların aileleri başta olmak üzere yoğun bir aşılama teşvik kampanyası yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda basın mensuplarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bakın şu anda Gülistan Caddesindeyiz. Batman şehrinin ticaretinin kalbi burada atıyor ve bu vatandaşlarımız, esnaflarımız yeni bir kapanmaya tahammüllü var mı, bence yok. Biraz kendimize dikkat edelim biraz esnafımızı düşünelim. Biraz insanlarımızı, komşularımızın sağlığını düşünelim. Bunun için de aşı olalım ve kurallara uyalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş