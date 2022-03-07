Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 10.00'dan itibaren belirli aralıklarla 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışlarının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, belirtilen saatlerde "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.
AA / İbrahim Toprak - Güncel