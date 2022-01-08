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Batman Valiliğinden kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Batman Valiliğinden kentte artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Açıklaması
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Valiliği, kentte son bir haftada artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Batman Valiliği, kentte son bir haftada artan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son zamanlarda Türkiye'deki vaka artışıyla beraber ilde de ciddi artış gözlendiği bildirildi.

"Vaka artışlarıyla beraber Omicron varyantı kaynaklı bir yükseliş olabileceği ihtimali üzerine, şüphelenilen vakalarda yapılan testlerden elde edilen sonuçlarda ilimizde de vakaların bir kısmında Omicron varyantı tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, hastaların genel durumunun iyi olduğu, filyasyon ve temaslı izolasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede, henüz hastane hizmet kapasitesinde bir aksama görülmediği kaydedilerek, Omicron'un da diğer varyantlar gibi aşı olmayan kişilerde daha sık görüldüğü, aşılılarda rastlanması durumunda hastalığın hafif geçtiği vurgulandı.

Başta 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere, aşı yaptırmayanların çok hızlı bir şekilde aşı hizmet noktalarına başvurmalarının, hastalık bulaşını önleme anlamında önemli olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olanlar için hatırlatma dozunun tanımlandığı, vatandaşların bütün sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabildiği anlatıldı.

Açıklamada, kış aylarında kapalı ortamlarda yoğun vakit geçirilmesinden dolayı kalabalık ortam ve organizasyonlardan uzak durulması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem arz ettiği aktarıldı.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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