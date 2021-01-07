Batman Valiliğinden karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek

Batman Valiliği, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin çocuklarına destek sağlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bereket Atay (40) ve Hatice Atay (35) çiftinin 2 Ocak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri anımsatıldı.

Çiftin çocukları Aslan (11), Süleyman (9) ve Umut Atay'a (7) babaanneleri Caize Atay'ın sahip çıktığı belirtilen açıklamada, babaanneye Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında aylık 2 bin 250 lira ödeme yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, çocukların eğitimlerine de her türlü desteğin verileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak