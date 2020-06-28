Batman Valiliği: YKS'de kopya girişiminde bulunan aday gözaltına alındı BATMAN Valiliği'nce dün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), cep telefonu kamerasıyla kitapçığından bazı kısımların fotoğrafını çekip, kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen B.Y.'nin gözaltına alındığı açıklandı.

BATMAN Valiliği'nce dün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), cep telefonu kamerasıyla kitapçığından bazı kısımların fotoğrafını çekip, kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen B.Y.'nin gözaltına alındığı açıklandı.

Batman Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "27 Haziran 2020 tarihinde 2020 YKS 1. Oturum Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavında sınav kitapçığının bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi lüzumu hasıl olmuştur: İlimizde yapılan 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs göz altına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır. Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir. İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

Kaynak: DHA