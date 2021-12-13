Batman Valiliği SYDV tarafından bu yıl 171 bin 857 kişiye ayni ve nakdi yardım sağlandı

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Beşir Arslan, bu yıl 171 bin 857 kişiye toplam 205 milyon 965 bin 624 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Arslan, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şartlı eğitim yardımı kapsamında 40 bin 489 kişiye 17 milyon 146 bin 580 lira, şartlı sağlık yardımı kapsamında, 20 bin 393 kişiye 8 milyon 229 bin 805 lira, şartlı gebelik yardımı kapsamında ise 1926 kişiye 485 bin lira yardım yapıldığını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımı da yapıldığını ifade eden Arslan, 2 bin 515 haneye 1 milyon 639 bin 600 lira nakdi ve 20 bin 54 haneye de 1 milyon 462 bin 981 lira ayni yardımda bulunduklarını aktardı.

Arslan, dar gelirli ailelerin kış aylarında olası mağduriyetlerini önlemek ve soğuk kış aylarında ısınmalarını sağlamak amacıyla 8 bin 289 haneye 2 milyon 737 bin 735 lira ayni yardım yapıldığını dile getirerek, dar gelirli 24 bin 931 haneye de 22 milyon 881 bin lira elektrik tüketim desteği sağlandığını kaydetti.

Devletin zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların ailelerine de düzenli nakdi yardım yaptığını anlatarak, "Bu kapsamda ilimizde 1365 haneye, 2 milyon 186 bin 275 lira nakdi yardımda bulunduk. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında 733 vatandaşımıza 2 milyon 68 bin 950 lira nakdi yardım yapıldı." dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için birçok destekte bulunduklarını aktaran Arslan, engelli aylığından faydalanan 7 bin 421 vatandaşa 58 milyon 169 bin 774 lira, engelli yakını aylığından yararlanan 1684 vatandaşa 10 milyon 117 bin lira ve yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara da yaklaşık 43 milyon 142 bin 175 lira destek verdiklerini belirtti.

Ailelere giyim ve eşya yardımında da bulunduklarını ifade eden Arslan, 1813 aileye giyim yardımı ve 24 haneye de ev eşyası yardımında bulunduklarını bildirdi.

Arslan, "Tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 12 bin 889 haneye 14 milyon 197 bin 700 lira, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştirdik. Pandemi sosyal destek yardımı almak isteyen 1816 vatandaşa 1 milyon 816 bin lira ödeme yaptık. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında ihtiyaç sahibi 1864 haneye, 1 milyon 864 bin lira destekte bulunduk. Bu yıl 171 bin 857 kişiye toplam 205 milyon 965 bin 624 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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