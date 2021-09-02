Batman Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
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Batman Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Batman Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları neticesinde Batman Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 80'i doldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları neticesinde Batman Üniversitesi kontenjanlarının yüzde 80'i doldu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitelerine yerleşen öğrencileri tebrik ederek, kontenjanlarının yaklaşık yüzde 80'inin dolduğunu, rağbet gören bölümlerin ise yüzde yüzlük doluluk oranlarına ulaştığını söyledi.

Üniversitelerinde okuyan öğrencileri sadece akademik olarak değil öğrencilik sonrasına da hazırladıklarını belirten Demir, bu dinamizmle öğrencilere gerek entelektüel gerek akademik alt yapılarına daha fazla destek olarak bir eğitim müfredatı sunduklarını belirtti.

Akademik takvimin 13 Eylül'de başlayacağını ifade eden Demir, yeni öğrencileri heyecanla beklediklerini anlattı.

Yeni akademik dönemde hibrit eğitim modeline geçeceklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"Pandemi süresince almamız gereken tedbirleri alarak sağlıklı bir ortamda yüz yüze eğitime geçeceğiz. Bu çerçevede hibrit olarak bir kısmını online bir kısmını da yüz yüze eğitim müfredatımızı güncelleyerek ilerliyoruz. Kütüphanemiz mevcut, genç bir üniversite olmamız dolayısıyla binalarımız son derece modern. Kampüsün birinci alan peyzaj çalışması tamamlandı. Yeşil alanlarımız mevcut, öğrenciye hitap eden bir ortamımız var. Ayrıca kampüsümüzün ikinci alan peyzaj çalışması da devam ediyor."

Batman Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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