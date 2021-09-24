Batman Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı

Batman Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi yeni akademik yılı açılışı amacıyla Batı Raman Kampüsü Rektörlük konferans salonunda düzenlenen törende, üniversitenin kuruluş sancılarını atlattığını ve özellikle akademik anlamda büyük adımlar atmaya başladığını söyledi.

Üniversitenin akademik anlamda büyük adımlar atmasının kendisini mutlu kıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Henüz rektör hocamızın bir yılını tamamlamamasına rağmen üniversiteye sağladığı büyük katkıları da görmemek mümkün değil. Sadece akademik kalite değil ayrıca akademik bilimlerin artışı da kendisi ile beraber oldu. İki fakültemiz eklendi ve ikisi de çok önemli fakülteler. Bunları da heyecanla ve mutlulukla karşılıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bir nefer olarak Batman Üniversitesine hizmet etmeye hazırız. Özellikle akademik kalite noktasında üniversitemiz çok güzel çalışıyor. Üniversite öğrencilerinin her şeyden önce iyi bir eğitime ihtiyaç duyuyorlar. İyi bir eğitim kalitesi ile anca bu üniversite isim yapabilir. Bunun için de her şeyimiz var. Kaliteli bir öğretim kadromuz var. İmkanlarımız var."

Rektör Prof. Dr. İdris Demir ise yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin akademik yılı açılışını aslen Batmanlı olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran tarafından yapıldı.

Törene, kamu kurum müdürleri, akadamisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
Koronayla grip arasındaki farklar neler? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı

Koronayla grip arasındaki farklar neler? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Cansu Dere Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Bülent Uygun Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:03:50. #1.12#