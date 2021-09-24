Batman Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi yeni akademik yılı açılışı amacıyla Batı Raman Kampüsü Rektörlük konferans salonunda düzenlenen törende, üniversitenin kuruluş sancılarını atlattığını ve özellikle akademik anlamda büyük adımlar atmaya başladığını söyledi.

Üniversitenin akademik anlamda büyük adımlar atmasının kendisini mutlu kıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Henüz rektör hocamızın bir yılını tamamlamamasına rağmen üniversiteye sağladığı büyük katkıları da görmemek mümkün değil. Sadece akademik kalite değil ayrıca akademik bilimlerin artışı da kendisi ile beraber oldu. İki fakültemiz eklendi ve ikisi de çok önemli fakülteler. Bunları da heyecanla ve mutlulukla karşılıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bir nefer olarak Batman Üniversitesine hizmet etmeye hazırız. Özellikle akademik kalite noktasında üniversitemiz çok güzel çalışıyor. Üniversite öğrencilerinin her şeyden önce iyi bir eğitime ihtiyaç duyuyorlar. İyi bir eğitim kalitesi ile anca bu üniversite isim yapabilir. Bunun için de her şeyimiz var. Kaliteli bir öğretim kadromuz var. İmkanlarımız var."

Rektör Prof. Dr. İdris Demir ise yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Üniversitenin akademik yılı açılışını aslen Batmanlı olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran tarafından yapıldı.

Törene, kamu kurum müdürleri, akadamisyenler ve öğrenciler katıldı.