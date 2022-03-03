Batman Üniversitesinde Yaratıcı Drama Etkinlikleri İle İngilizce Eğitimi Veriliyor

Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik drama tekniği ile verilen İngilizce eğitiminde çocuklar hem eğleniyor hem de İngilizce öğreniyor.

Haftada 3 saat olmak üzere 24 hafta sürecek olan eğitimde 8'i kız 19 öğrenci eğitim alıyor. Klasik öğrenme yöntemlerinden farklı olarak nefes ve fiziksel egzersizlerle başlayan eğitimde öğrencilere dil eğitiminin yanı sıra özgüven aşılanarak iyi bir diksiyon ile kendini ifade edebilme yeteneğinin de kazandırılması hedefleniyor.

Kursta İngilizce eğitimi veren Batman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Başaran, temel amaçlarının çocuklara hissettirmeden İngilizceyi öğretmek olduğunu belirtti. Okullardaki klasik yöntemlerin dışında bir yöntemle İngilizce eğitimi vermeye çalıştıklarını anlatan Başaran, "Çocuklar ders aldığının, derste olduğunun bilincinde. Ama biz oyun oynayarak, drama etkinlikleri yaparak çocuklara hissettirmeden dolaylı bir şekilde İngilizce öğretiyoruz." dedi. Çocukların konuşma becerilerini oyunla geliştirmeye yönelik yöntemlerle onların hem eğlendiğini hem de sürekli hareket halinde oldukları için fiziksel olarak da gelişip sosyalleştiklerine dikkat çeken Başaran, öğrencilerin eğlendikleri için sıkılmadan İngilizce öğrendiklerini sözlerine ekledi.

Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen İngilizce eğitimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, çocukların oyun ile büyüdüğünü, rol yaparak öğrendiğini ve etraflarında gördüklerini bu şekilde organize ettiklerini söyledi. Rektör Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Çocukların sadece kitap üzerinden değil, oyun oynayarak ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak öğrenmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Eğitimlerde sadece yabancı dil öğrenilmesini değil drama tekniği kullanılarak çocukların özgüvenini geliştirmeyi ve kendilerini ifade edebilme kabiliyetini kazanmalarını da amaçlıyoruz."

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